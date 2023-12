What players filled up the box score yesterday in the NBA? Keep scrolling for a list of the top performers, including leaders in multiple stat categories.

December 11 Points Leaders

Name Team Opponent Points Jaren Jackson Jr. Grizzlies Mavericks 41 DeMar DeRozan Bulls Bucks 41 Bogdan Bogdanovic Hawks Nuggets 40 Anfernee Simons Trail Blazers Clippers 38 Zion Williamson Pelicans Timberwolves 36 Darius Garland Cavaliers Magic 36 Luka Doncic Mavericks Grizzlies 35 Terry Rozier Hornets Heat 34 Kawhi Leonard Clippers Trail Blazers 34 Julius Randle Knicks Raptors 34

December 11 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds Victor Wembanyama Spurs Rockets 18 Domantas Sabonis Kings Nets 16 Dereck Lively Mavericks Grizzlies 16 Andre Drummond Bulls Bucks 16 Tari Eason Rockets Spurs 14 Tristan Thompson Cavaliers Magic 13 Jonas Valančiūnas Pelicans Timberwolves 13 Khris Middleton Bucks Bulls 13 Giannis Antetokounmpo Bucks Bulls 12 Moses Brown Trail Blazers Clippers 12

December 11 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Tyrese Haliburton Pacers Pistons 16 Terry Rozier Hornets Heat 13 DeMar DeRozan Bulls Bucks 11 Dennis Schroder Raptors Knicks 10 Jalen Brunson Knicks Raptors 9 Damian Lillard Bucks Bulls 9 Nikola Jokic Nuggets Hawks 9 Malik Monk Kings Nets 9 Domantas Sabonis Kings Nets 9 Trae Young Hawks Nuggets 9

December 11 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Victor Wembanyama Spurs Rockets 5 Simone Fontecchio Jazz Thunder 4 Goga Bitadze Magic Cavaliers 4 James Wiseman Pistons Pacers 3 Myles Turner Pacers Pistons 3 Derrick Jones Jr. Mavericks Grizzlies 3 Nicolas Claxton Nets Kings 3 Brook Lopez Bucks Bulls 3 Tristan Thompson Cavaliers Magic 2 Cason Wallace Thunder Jazz 2

December 11 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals Julian Strawther Nuggets Hawks 5 De'Anthony Melton 76ers Wizards 5 Keldon Johnson Spurs Rockets 4 Pascal Siakam Raptors Knicks 4 Dennis Schroder Raptors Knicks 4 Shai Gilgeous-Alexander Thunder Jazz 3 Ochai Agbaji Jazz Thunder 3 Donovan Mitchell Cavaliers Magic 3 Anthony Black Magic Cavaliers 3 Nikola Jokic Nuggets Hawks 3

December 11 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Bogdan Bogdanovic Hawks Nuggets 10 Terry Rozier Hornets Heat 8 Julian Strawther Nuggets Hawks 6 Coby White Bulls Bucks 6 Jaren Jackson Jr. Grizzlies Mavericks 6 Luka Doncic Mavericks Grizzlies 5 Jaden Hardy Mavericks Grizzlies 5 Duncan Robinson Heat Hornets 5 Tyrese Maxey 76ers Wizards 5 Malik Beasley Bucks Bulls 5

