The best players in the NBA yesterday, including leaders in several different statistics, are collected right here.

January 5 Points Leaders

Name Team Opponent Points Dejounte Murray Hawks Pacers 30 Jayson Tatum Celtics Jazz 30 Myles Turner Pacers Hawks 27 Kristaps Porzingis Celtics Jazz 19 Bennedict Mathurin Pacers Hawks 18 Bruce Brown Pacers Hawks 17 Lauri Markkanen Jazz Celtics 17 Bogdan Bogdanovic Hawks Pacers 16 Aaron Nesmith Pacers Hawks 15 Jrue Holiday Celtics Jazz 14

January 5 Rebounds Leaders

Name Team Opponent Rebounds John Collins Jazz Celtics 11 Jayson Tatum Celtics Jazz 9 Jalen Johnson Hawks Pacers 8 Tyrese Haliburton Pacers Hawks 8 Luke Kornet Celtics Jazz 7 Walker Kessler Jazz Celtics 7 Derrick White Celtics Jazz 7 Clint Capela Hawks Pacers 7 Omer Yurtseven Jazz Celtics 7 Jrue Holiday Celtics Jazz 6

January 5 Assists Leaders

Name Team Opponent Assists Tyrese Haliburton Pacers Hawks 18 T.J. McConnell Pacers Hawks 10 Trae Young Hawks Pacers 6 Lauri Markkanen Jazz Celtics 5 Jayson Tatum Celtics Jazz 5 Jaylen Brown Celtics Jazz 5 Kris Dunn Jazz Celtics 5 Payton Pritchard Celtics Jazz 4 Bennedict Mathurin Pacers Hawks 4 Bogdan Bogdanovic Hawks Pacers 3

January 5 Blocks Leaders

Name Team Opponent Blocks Jrue Holiday Celtics Jazz 2 Bruno Fernando Hawks Pacers 1 Onyeka Okongwu Hawks Pacers 1 Kris Dunn Jazz Celtics 1 Aaron Nesmith Pacers Hawks 1 John Collins Jazz Celtics 1 Lamar Stevens Celtics Jazz 1 Jaylen Brown Celtics Jazz 1 Kristaps Porzingis Celtics Jazz 1 Clint Capela Hawks Pacers 1

January 5 Steals Leaders

Name Team Opponent Steals James Johnson Pacers Hawks 3 Kris Dunn Jazz Celtics 3 T.J. McConnell Pacers Hawks 3 Collin Sexton Jazz Celtics 3 Tyrese Haliburton Pacers Hawks 2 Bogdan Bogdanovic Hawks Pacers 2 Oshae Brissett Celtics Jazz 2 Talen Horton-Tucker Jazz Celtics 2 Trae Young Hawks Pacers 2 Derrick White Celtics Jazz 1

January 5 3-Point Leaders

Name Team Opponent 3PM Jayson Tatum Celtics Jazz 5 Sam Hauser Celtics Jazz 3 Obi Toppin Pacers Hawks 3 Buddy Hield Pacers Hawks 3 Jrue Holiday Celtics Jazz 2 Simone Fontecchio Jazz Celtics 2 Dejounte Murray Hawks Pacers 2 Jaylen Brown Celtics Jazz 2 Keyonte George Jazz Celtics 2 Lauri Markkanen Jazz Celtics 2

